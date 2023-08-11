Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (11 Ağustos AFAD son depremler)

AFAD tarafından son depremler listesi anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 11 Ağustos tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.



BİNGÖL'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem, yerin 7.43 kilometre derinliğinde meydana geldi.



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ