Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (12 Ağustos AFAD son depremler)

AFAD tarafından son depremler listesi anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 12 Ağustos tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.



12 AĞUSTOS SON DEPREMLER



AFAD’tan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.