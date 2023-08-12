Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (12 Ağustos AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini sorgulamaya başladı. Gelen son verilere göre, İzmir'in Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (12 Ağustos AFAD son depremler)

tarafından son depremler listesi anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 12 Ağustos tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.

12 AĞUSTOS

AFAD’tan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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