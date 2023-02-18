Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (18 Şubat AFAD son depremler)

AFAD tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 18 Şubat tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, deprem bölgesinde artçılar sürmeye devam ediyor.

AFAD tarafından paylaşılan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.29'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ