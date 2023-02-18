Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (18 Şubat AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırmaya başladı. Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (18 Şubat AFAD son depremler)

tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 18 Şubat tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, deprem bölgesinde artçılar sürmeye devam ediyor.

AFAD tarafından paylaşılan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.29'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD LİSTESİ

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (18 Şubat AFAD son depremler) - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...