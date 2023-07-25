Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (25 Temmuz AFAD son depremler)

AFAD tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 25 Temmuz tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.



ADANA'DA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ