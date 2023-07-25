Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (25 Temmuz AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırmaya başladı. AFAD tarafından gelen son verilere göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (25 Temmuz AFAD son depremler)

tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 25 Temmuz tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.

ADANA'DA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü 'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD LİSTESİ

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