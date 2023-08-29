Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (29 Ağustos AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini sorgulamaya başladı. Gelen son verilere göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (29 Ağustos AFAD son depremler)

tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 29 Ağustos tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.

KONYADA 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD LİSTESİ

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