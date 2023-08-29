Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (29 Ağustos AFAD son depremler)

AFAD tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 29 Ağustos tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.



KONYADA 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

