Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (9 Ağustos AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini sorgulamaya başladı. Gelen son verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (9 Ağustos AFAD son depremler)

tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 9 Ağustos tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.10'da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçede hafif hissedildiği herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

AFAD LİSTESİ

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...