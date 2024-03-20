Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? (20 Mart tarihli AFAD son depremler)

Deprem haberleri Türkiye'deki gündemini korumaya devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların ardından depremin merkez üssü, saati ve derinliği araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte güncel son depremler listesi.

YALOVA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Yalova'da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.



Saat 9.21'de meydana gelen deprem yerin 9.71 kilometre altında gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM



Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55’te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.



20 MART TARİHLİ SON DEPREMLER