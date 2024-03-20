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Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? (20 Mart tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesi, AFAD tarafından gün içinde yenilenmeye devam ediyor. Yaşadıkları şehir ve bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, 20 Mart tarihli son depremler listesini araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen deprem verilerini yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? (20 Mart tarihli AFAD son depremler)

haberleri 'deki gündemini korumaya devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların ardından depremin merkez üssü, saati ve derinliği araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte güncel son depremler listesi.

YALOVA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından paylaşılan verilere göre, Yalova'da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 9.21'de meydana gelen deprem yerin 9.71 kilometre altında gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55’te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

20 MART TARİHLİ

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