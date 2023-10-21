Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? (21 Ekim tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 21 Ekim tarihli güncel depremler listesi.



VAN GÖLÜ'NDE DEPREM



Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.



AKDENİZ'DE DEPREM



Akdeniz açıklarında saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



SON DEPREMLER