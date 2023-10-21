Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? (21 Ekim tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 21 Ekim 2023 tarihli depremlere ait ayrıntıları araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? (21 Ekim tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 21 Ekim tarihli güncel depremler listesi.

VAN GÖLÜ'NDE DEPREM

Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz açıklarında saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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