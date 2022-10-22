Deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta mı deprem oldu? (AFAD son depremler)

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, Kahramanmaraş'ta yaşayan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. AFAD tarafından yayınlanan güncel son depremler listesiyle birlikte, deprem olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta mı deprem oldu? (AFAD son depremler)

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı, sarsıntı hisseden ve emin olmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından yayınlanan listesiyle birlikte, nerede deprem olduğu belli oldu. İşte son depremler listesi.

KAHRAMANMARAŞ'TA Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ta ikamet eden birçok kişi deprem olup olmadığını merak etmeye başladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta saat 15.10'te merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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