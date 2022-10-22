Deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta mı deprem oldu? (AFAD son depremler)

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı, sarsıntı hisseden ve emin olmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesiyle birlikte, nerede deprem olduğu belli oldu. İşte son depremler listesi.



KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?



Kahramanmaraş'ta ikamet eden birçok kişi deprem olup olmadığını merak etmeye başladı.



AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta saat 15.10'te merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.