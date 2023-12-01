Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (1 Aralık son depremler verileri)

Malatya'da meydana gelen deprem haberi ardından gözer bir kez daha son depremlere çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Akçadağ olarak açıklanan deprem çevre illerde de hissedildi.

AKÇADAĞ DEPREMİ



AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

GÖKSUN DEPREMİ

Bir diğer deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Merkez üssü Göksun olan depremin şiddeti 2.8 olarak açıklandı.