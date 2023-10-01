Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (1 Ekim AFAD tarihli son depremler)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 1 Ekim tarihli depremler.

İZMİR'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir Buca olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, 6,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

1 EKİM AFAD SON DEPREMLER