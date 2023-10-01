Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (1 Ekim AFAD tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD 1 Ekim tarihli son depremler.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (1 Ekim AFAD tarihli son depremler)

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 1 Ekim tarihli depremler.

İZMİR'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buca olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

1 EKİM AFAD

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