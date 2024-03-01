Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (1 Mart AFAD son depremler verileri)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 1 Mart 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor.



AĞRI DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.



Saat 04.45'te meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.b



AKDENİZ DEPREMİ

Bir diğer deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.