Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (1 Şubat son depremler verileri)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte gün içerisinde meydana gelen depremler...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (1 Şubat son depremler verileri)

haberlerine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan 1 Şubat tarihli listesini araştırmaya başladı.

GAZİANTEP İSLAHİYE DEPREMİ

Saat 07.32 sıralarında merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının yerin 5.0 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. 

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