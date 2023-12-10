Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (10 Aralık son depremler verileri)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

HAKKARİ DEPREMİ

Hakkari'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre Taşbaşı (Kelêtan) bölgesinde yaşanan depremin derinliği beş kilometre olarak ölçüldü.



Hakkari'nin Taşbaşı (Kelêtan) bölgesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Saat 10.07'de yaşanan depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu görüldü.