Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (11 Kasım tarihli son depremler)

Türkiye güne bir kez daha deprem haberiyle uyandı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

MUĞLA BODRUM DEPREMİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 04.53 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



Ege Denizi'nde meydana gelen depremin yerin 9.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.