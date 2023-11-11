Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (11 Kasım tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı. Gün içerisinde meydana gelen depremler AFAD tarafından paylaşılıyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (11 Kasım tarihli son depremler)

güne bir kez daha deprem haberiyle uyandı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. 

MUĞLA BODRUM DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 04.53 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin yerin 9.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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