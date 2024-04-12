Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (12 Nisan tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, 12 Nisan tarihli son depremleri inceliyor. AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor.

MALATYA BATTALGAZİ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün saat 08.44'te, Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.



AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.