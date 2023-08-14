Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (14 Ağustos tarihli son depremler)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberi gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

İZMİR KÖRFEZİNDE HİSSEDİLEN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre; saat 08.05'te merkez üssü Ege Denizi İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 10.2 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İzmir'in Foça ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.