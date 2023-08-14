Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (14 Ağustos tarihli son depremler)

Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Depremin merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini sorgulamaya başladı. Peki, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (14 Ağustos tarihli son depremler)

'nin farklı noktalarından deprem haberi gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. 

İZMİR KÖRFEZİNDE HİSSEDİLEN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi verilerine göre; saat 08.05'te merkez üssü Ege Denizi İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 10.2 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İzmir'in Foça ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (14 Ağustos tarihli son depremler) - 1

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