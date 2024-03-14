Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (14 Mart tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.



ANDIRIN DEPREMİ



AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Andırın olan bir deprem meydana geldi. Saat 13:47'de meydana gelen 3.1 şiddetindeki depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü