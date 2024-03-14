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Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (14 Mart tarihli son depremler)

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından deprem verileri anlık olarak paylaşıyor. İkamet ettiği bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem meydana geldi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 14 Mart tarihli son depremler...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (14 Mart tarihli son depremler)

haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.

ANDIRIN DEPREMİ

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Andırın olan bir deprem meydana geldi. Saat 13:47'de meydana gelen 3.1 şiddetindeki depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü

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