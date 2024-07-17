Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (17 Temmuz tarihli son depremler)

Akdeniz'de meydana gelen sarsıntı haberi ardından gözler bir kez daha son depremler verilerine çevrildi. Sarstıntıyı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (17 Temmuz tarihli son depremler)

Akdeniz'de meydana gelen sarsıntı haberi ardından vatandaşlar son depremleri inceliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () listesini anlık olarak güncelliyor. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgiler yer alıyor.

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de deprem olduğunu duyurdu. AFAD, Akdeniz'deki depremin büyüklüğü 3.4, Kandilli Rasathanesi ise 3.5 olarak açıkladı

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