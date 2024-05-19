Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (19 Mayıs tarihli son depremler)

Akdeniz ve Kahramanmaraş'da meydana gelen sarsıntı haberi ardından gözler son depremler verilerine çevrildi. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (19 Mayıs tarihli son depremler)

, gündemindeki yerini koruyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, hakkında araştırma yapıyor. 

AKDENİZ DEPREMİ

, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.37'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Girit Adası olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 9.26'da gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Onikişubat ilçesi olarak açıklandı.

Deprem yerin 10.78 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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