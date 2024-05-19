Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (19 Mayıs tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, son depremler hakkında araştırma yapıyor.

AKDENİZ DEPREMİ

AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.37'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Girit Adası olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 9.26'da gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Onikişubat ilçesi olarak açıklandı.



Deprem yerin 10.78 kilometre derinliğinde kaydedildi.