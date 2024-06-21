Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (21 Haziran tarihli AFAD son depremler)

Deprem haberleri Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar ardından vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisini öğrenmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri takip ediyor.



AKDENİZ'DE DEPREM



AFAD, Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.09'da meydana gelen depremin derinliği 7.19 kilometre olarak ölçüldü.