Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (21 Haziran tarihli AFAD son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan günlük verileri inceliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, nerede deprem oldu? İşte 21 Haziran tarihli AFAD son depremler listesi.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (21 Haziran tarihli AFAD son depremler)

haberleri 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar ardından vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisini öğrenmek için (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri takip ediyor.

AKDENİZ'DE DEPREM

AFAD, Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.09'da meydana gelen depremin derinliği 7.19 kilometre olarak ölçüldü.

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