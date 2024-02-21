Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (21 Şubat tarihli son depremler)









Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddetini anlık olarak paylaşıyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM



Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 10.44'de, merkez üssü İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 10.4 km olarak ölçüldü.



KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, 3.0 şiddetindeki bir diğer deprem de Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Merkez üssü Kuyumcular olan depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.