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Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (23 Ekim AFAD son depremler verileri)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 23 Ekim 2023 tarihli depremlere ait ayrıntıları araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (23 Ekim AFAD son depremler verileri)

'nin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler 'a çevrildi. Yaşanan sarsıntının merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremleri inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetin deprem oldu?

KAYSERİ PINARBAŞI DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri Pınarbaşı olan 2.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 olarak açıklandı. 

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