Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (23 Ekim AFAD son depremler verileri)

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD'a çevrildi. Yaşanan sarsıntının merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremleri inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetin deprem oldu?

KAYSERİ PINARBAŞI DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri Pınarbaşı olan 2.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 olarak açıklandı.

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