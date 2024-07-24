Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (24 Temmuz tarihli son depremler)

Türkiye'nin farkı bölgeleri ve şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntılara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan son depremleri inceliyor. Son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor.

AKDENİZ DEPREMİ

AFAD, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.14'de meydana gelen deprem, 25.8 kilometre derinlikte gerçekleşti.