Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Mayıs tarihli son depremler

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Marmara Denizi'nde meydana gelen sarsıntı haberi ardından gözler son depremler verilerine çevrildi. Peki, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?  27 Mayıs tarihli son depremler verilerini derledik.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Mayıs tarihli son depremler

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Merkez üssü başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. 

MARMARA DEPREMİ 

AFAD, İstanbul Büyükçekmece ilçesinin Marmara Denizi açıklarında saat 00.38’de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Marmara Deniz’inin 25.10 kilometre açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.

27 MAYIS TARİHLİ

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