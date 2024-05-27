Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Mayıs tarihli son depremler

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Merkez üssü başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

MARMARA DEPREMİ



AFAD, İstanbul Büyükçekmece ilçesinin Marmara Denizi açıklarında saat 00.38’de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.



Marmara Deniz’inin 25.10 kilometre açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.

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