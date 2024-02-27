Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (27 Şubat tarihli son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 27 Şubat 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor.

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.56'da Akdeniz'de 2,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Fethiye Körfezi olan depremin, 9.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi