Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (27 Şubat tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Yaşanan sarsıntılar ardından bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (27 Şubat tarihli son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 27 Şubat 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. 

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.56'da Akdeniz'de 2,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Fethiye Körfezi olan depremin, 9.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...