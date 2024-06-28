Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 28 Haziran tarihli son depremler

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 28 Haziran tarihli son depremler

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 28 Haziran 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

GÖKOVA DEPREMİ

Gökova Körfezi'nde, Akdeniz'de bugün saat 07.33'te, büyüklüğü 2.7 olan bir deprem meydana geldi.

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