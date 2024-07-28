Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (28 Temmuz tarihli son depremler)

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılara bir yenisi ekleniyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgiler yer alıyor.

ELBİSTAN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölçümlerine göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bugün sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, 28 Temmuz 2024 tarihinde saat 06:23'te gerçekleşti