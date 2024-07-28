Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (28 Temmuz tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (28 Temmuz tarihli son depremler)

kuşağında yer alan 'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılara bir yenisi ekleniyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () listesini anlık olarak güncelliyor. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgiler yer alıyor.

ELBİSTAN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölçümlerine göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bugün sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, 28 Temmuz 2024 tarihinde saat 06:23'te gerçekleşti

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