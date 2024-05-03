Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (3 Mayıs tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesi gün içerisinde güncellemeye devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Meydana gelen depremler ise AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılıyor.



MALATYA'DA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.13'de Malatya'nın Darende ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem oldu.



3 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ