Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (3 Mayıs tarihli AFAD son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde dakika dakika yeni veriler eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıları anlık olarak paylaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü, şiddet ve saat bilgisi veriyor. Peki, deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 3 Mayıs tarihli AFAD son depremler.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (3 Mayıs tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesi gün içerisinde güncellemeye devam ediyor. 'nin farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Meydana gelen depremler ise (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılıyor.

MALATYA'DA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.13'de Malatya'nın Darende ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem oldu.

3 MAYIS LİSTESİ

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