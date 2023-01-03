Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 3 Ocak tarihli depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti anlık olarak paylaşılıyor. Günün en hissedilir deprem haberi Ege Bölgesi'nden geldi.



(AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5.96 km olarak ölçüldü.



TÜRKİYE GEÇEN YIL HER 3 GÜNDE BİR DEPREMLER SALLANDI



2022 yılında dünya genelinde büyüklüğü 4 ve üzerinde 15 bin 438 deprem meydana geldi. 2022 yılında Türkiye'de 113'ü 4 ile 5, 14'ü 5 ile 6 ve biri 6-7 büyüklüğü arasında olmak üzere 4'ten büyük 128 deprem meydana geldi. Bu verilere göre Türkiye ve yakın coğrafyasında 3 günde bir, büyüklüğü 4 ve üzerinde, 24 günde bir de büyüklüğü 5 ve üzerinde deprem meydana geldiği görülüyor. Daha küçük deprem sayılarını da hesaba kattığımızda 2022 yılı içinde Türkiye ve yakın civarında toplam 20 bin 277 deprem kaydedildi.



