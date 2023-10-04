Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (4 Ekim AFAD tarihli son depremler)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 4 Ekim tarihli depremler.



HATAY'DA DEPREM



Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında, saat 10.58’de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, deprem 10,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.



4 EKİM AFAD SON DEPREMLER