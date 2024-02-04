Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (4 Şubat tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan "son depremler" verilerini inceleyerek bilgi alıyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (4 Şubat tarihli son depremler)

Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem, ardından gözler son depremlere çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi () Başkanlığı gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor. 

KUŞADASI KÖRFEZİ

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.27'de merkez üssü Kuşadası olan 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin, 3,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

BİGA DEPREMİ

Bir diğer deprem haberi Çanakkale'den geldi. Merkez üssü Biga olan depremin şiddeti 3.1 olarak açıklandı. 

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