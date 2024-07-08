Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (8 Temmuz tarihli son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 8 Temmuz 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (8 Temmuz tarihli son depremler)

'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 6 Temmuz tarihli güncel depremler listesi.

GİRİT DEPREMİ

AFAD, Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu. Depremin, saat 07:45'de gerçekleştiği belirtilirken, derinliğinin ise 23.5 kilometre olduğu kaydedildi.

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