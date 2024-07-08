Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (8 Temmuz tarihli son depremler)

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 6 Temmuz tarihli güncel depremler listesi.

GİRİT DEPREMİ

AFAD, Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu. Depremin, saat 07:45'de gerçekleştiği belirtilirken, derinliğinin ise 23.5 kilometre olduğu kaydedildi.