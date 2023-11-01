Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 1 Kasım tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 1 Kasım 023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 1 Kasım tarihli son depremleri paylaştı)

'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

HATAY DEPREMİ

AFAD tarafından açıklanan verilere göre yerin 6.7 kilometre altında meydana gelen ve saat 10.53'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü ise Samandağ olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, bir diğer deprem haberi de Kahramanmaraş'tan (Geben) gedi. Saat 11.55'te meydana gelen depremin şiddeti 2.7 olarak açıklandı. 

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