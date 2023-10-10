Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 10 Ekim tarihli depremler...

EGE DENİZİ'NDE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 01:57'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.



