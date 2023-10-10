Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberleri Türkiye gündemindeki yerini oturuyor. Bulundukları şehirlerdeki sarsıntıları hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 10 Ekim tarihli AFAD son depremler listesi.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 10 Ekim tarihli depremler...

EGE DENİZİ'NDE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 01:57'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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