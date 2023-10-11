Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 11 Ekim tarihli son depremler verileri)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 11 Ekim tarihli depremler...

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREMİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 2,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.