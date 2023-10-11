Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 11 Ekim tarihli son depremler verileri)

11 Ekim 2023 Çarşamba günü meydana gelen son depremler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşıldı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, son depremler verilerini inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 11 Ekim tarihli son depremler verileri)

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 11 Ekim tarihli depremler...

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 2,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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