Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 11 Şubat tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 11 Şubat tarihli son depremleri anlık olarak paylaşıyor.

AKDENİZ DEPREMİ

Akdeniz'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin, 5.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

HAKKARİ DEPREMİ

AFAD sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.