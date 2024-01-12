Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 12 Ocak tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddetini merak eden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 06.51'de, Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Deprem 13.9 kilometre derinlikte meydana geldi.