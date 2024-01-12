Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 12 Ocak tarihli son depremleri paylaştı)

Gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları hisseden vatandaşlar, son depremlere ilişkin bilgi edinmeye çalışıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) anlık olarak son depremler verilerini paylaşıyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 12 Ocak tarihli son depremleri paylaştı)

haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddetini merak eden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 06.51'de, Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 13.9 kilometre derinlikte meydana geldi.

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