Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 13 Ağustos tarihli son depremler)

Malatya'da meydana gelen depremler ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

EGE'DE KORKUTAN DEPREM



Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ege açıklarında Girit Adası merkezli bir deprem meydana geldi.



Kandilli verilerine göre saat 10.49 sıralarında yerin 2,6 kilometre altında meydana gelen merkez üssü Girit Adası olan depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin merkez üssünü Yunanistan Girit Adası olarak açıkladı ve büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.