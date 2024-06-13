Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 13 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremleri inceliyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgiler AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 13 Haziran tarihli güncel depremler listesi.

AKÇADAĞ'DA DEPREM



AFAD verilerine göre, Malatya, Akçadağ'da, saat 12.21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



BİGA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



Depremin derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.