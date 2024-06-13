Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 13 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Malatya ve Çanakkale'de meydana gelen sarsıntı haberi ardından gözler son depremlere çevrildi. Yaşanan depremlere ilişki bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD ( Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 13 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremleri inceliyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgiler tarafından anlık olarak paylaşılıyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 13 Haziran tarihli güncel depremler listesi.

AKÇADAĞ'DA DEPREM

AFAD verilerine göre, Malatya, Akçadağ'da, saat 12.21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BİGA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

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