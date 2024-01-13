Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 13 Ocak tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

AKDENİZ DEPREMİ

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.55'te Girit açıklarında yaşanan depremin derinliği 20.3 olarak kaydedildi.



BOLU DEPREMİ

Bir diğer deprem haberi de Marmara Bölgesi'nden geldi. Saat 23.59'da merkez üssü Bolu Merkez olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.



Sarsıntının yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

13 OCAK TARİHLİ SON DEPREMLER



İşte AFAD tarafından paylaşılan 13 Ocak tarihli güncel depremler listesi...