Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 14 Ekim tarihli son depremler verileri)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 14 Ekim tarihli son depremler verileri...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 14 Ekim tarihli son depremler verileri)

, gündemindeki yerini koruyor. Bulundukları şehirlerdeki sarsıntıları hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayımlanan listesini inceliyor.

ADIYAMAN DEPREMİ

Adıyaman'da saat 10.04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AKDENİZ DEPREMİ 

Akdeniz'de saat 11.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.

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