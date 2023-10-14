Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 14 Ekim tarihli son depremler verileri)

ADIYAMAN DEPREMİ

Adıyaman'da saat 10.04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.



AKDENİZ DEPREMİ

Akdeniz'de saat 11.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.



AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.