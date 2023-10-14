Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 14 Ekim tarihli son depremler verileri)

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Bulundukları şehirlerdeki sarsıntıları hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor.
ADIYAMAN DEPREMİ
Adıyaman'da saat 10.04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AKDENİZ DEPREMİ
Akdeniz'de saat 11.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.
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