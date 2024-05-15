Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 15 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı





Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Ege Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntılar ardından depremin merkez üssü, tarihi ve saati araştırılıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor.

İZMİR'DE ART ARDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde Karaburun'a 50.17 kilometre uzaklıkta saat 07.56'da yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Bir dakika sonra ise yine Karaburun'a 45.60 kilometre uzakta saat 07.57'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

