Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 15 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı

İzmir'de meydana gelen sarsıntılar ardından gözler son depremler verilerine çevrildi. AFAD (İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor. 15 Mayıs tarihli son depremler haberimizin ayrıntısında...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 15 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı


güne deprem haberiyle başladı. Ege Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntılar ardından depremin merkez üssü, tarihi ve saati araştırılıyor.  Vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde Karaburun'a 50.17 kilometre uzaklıkta saat 07.56'da yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bir dakika sonra ise yine Karaburun'a 45.60 kilometre uzakta saat 07.57'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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