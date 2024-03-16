Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 16 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye'nin farklı şehirlerinden deprem haberi gelmeye devam ediyor. Gün içerisindeki sarsıntılar AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 16 Mart 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte AFAD tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi.

DENİZLİ AKDERE DEPĞREMİ

AFAD verilerine göre, Denizli'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdere olan depremin büyüklüğü 3,2 derinliği ise 5.78 olarak ölçüldü. Saat 06.06'da meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.