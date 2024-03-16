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Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 16 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından güncellenmeye devam ediyor. Yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden ve panik olan vatandaşlar, "Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. 16 Mart tarihli AFAD son depremler listesiyle birlikte, vatandaşlar oturdukları şehirlerde deprem olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 16 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

'nin farklı şehirlerinden haberi gelmeye devam ediyor. Gün içerisindeki sarsıntılar tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 16 Mart 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte AFAD tarafından yayımlanan güncel listesi.

DENİZLİ AKDERE DEPĞREMİ

AFAD verilerine göre, Denizli'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdere olan depremin büyüklüğü 3,2 derinliği ise 5.78 olarak ölçüldü. Saat 06.06'da meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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