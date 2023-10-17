Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 17 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberleri Türkiye'deki gündemini korumaya devam ederken, son depremler listesine yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan 17 Ekim tarihli son depremler listesini sorgulamaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREMİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
BURDUR DEPREMİ
AFAD verilerine göre bir deprem haberi de Burdur'dan geldi. 3.9 büyüklüğündeki Burdur mevkiinde Aşağı Müslümler köyünde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüld
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