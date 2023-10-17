Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 17 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

BURDUR DEPREMİ

AFAD verilerine göre bir deprem haberi de Burdur'dan geldi. 3.9 büyüklüğündeki Burdur mevkiinde Aşağı Müslümler köyünde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüld