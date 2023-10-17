Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 17 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye'nin birçok farklı noktasından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 17 Ekim tarihli güncel depremler listesi.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 17 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

haberleri 'deki gündemini korumaya devam ederken, listesine yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayımlanan 17 Ekim tarihli son depremler listesini sorgulamaya başladı.

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

BURDUR DEPREMİ

AFAD verilerine göre bir deprem haberi de Burdur'dan geldi. 3.9 büyüklüğündeki Burdur mevkiinde Aşağı Müslümler köyünde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüld

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