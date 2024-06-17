Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 17 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Malatya merkezli deprem ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 17 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, verilerini inceliyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün.

KORKUTELİ DEPREMİ

AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 05:19'ta Antalya Korkuteli merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre saat 05:19'ta Antalya Korkuteli merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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