Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 17 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün.

KORKUTELİ DEPREMİ

AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 05:19'ta Antalya Korkuteli merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre saat 05:19'ta Antalya Korkuteli merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.