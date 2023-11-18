Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 18 Kasım tarihli depremleri paylaştı)

Elazığ bu sabah ardı ardına yaşanana iki depremle sarsıldı.AFAD tarafından açıklanan verilere göre 18 Kasım günü saat 07:18'de Elazığ Kovancılar'da 2.6, ve saat 07:23'te ise Elazığ Karakoçan'da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 18 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte gün içinde meydana gelen depremlerin listesi: