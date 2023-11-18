Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 18 Kasım tarihli depremleri paylaştı)

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD son depremler verileri...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 18 Kasım tarihli depremleri paylaştı)

Elazığ bu sabah ardı ardına yaşanana iki depremle sarsıldı. tarafından açıklanan verilere göre 18 Kasım günü saat 07:18'de Elazığ Kovancılar'da 2.6, ve saat 07:23'te ise Elazığ Karakoçan'da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 18 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte gün içinde meydana gelen depremlerin listesi:

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