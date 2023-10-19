Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 19 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye'nin birçok farklı noktasından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 19 Ekim tarihli güncel depremler listesi.

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7.1 km olarak bildirildi. Merkez üssü On İki Adalar olarak açıkladı.

MALATYA DEPREMİ

Son depremler verilerine göre bir deprem haberi de Malatya Doğanyol olarak açıklandı. 3.3 şiddetindeki depremin derinliği ise 5.0 olarak açıklandı.