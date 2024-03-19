Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 19 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddetini merak eden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verileri inceliyor. AFAD deprem verilerini anlık olarak paylaşıyor.

DURSUNBEY DEPREMİ

AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 07,43 sıralarında Balıkesir Dursunbey merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.



Deprem çevre illerden de hissedildi.

ADIYAMAN DEPREMİ

Adıyaman Çelikhan merkezli bir deprem meydana geldi. Alınan bilgilere göre saat 07.26 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Karagöl - Çelikhan Adıyaman olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak hissedildi.