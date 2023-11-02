Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 2 Kasım tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD listesine göre, 2 Kasım tarihli depremler...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 2 Kasım tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 2 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor.

MALATYA DEPREMİ

AFAD tarafından açıklanan verilere göre yerin 4.7 kilometre altında meydana gelen ve saat 11.17'de kaydedilen depremin büyüklüğü 2.8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü ise Akçadağ olarak açıklandı.

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