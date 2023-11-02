Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 2 Kasım tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 2 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor.

MALATYA DEPREMİ



AFAD tarafından açıklanan verilere göre yerin 4.7 kilometre altında meydana gelen ve saat 11.17'de kaydedilen depremin büyüklüğü 2.8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü ise Akçadağ olarak açıklandı.